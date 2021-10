Inder è stato eliminato da Amici per aver più volte infranto il regolamento. A prendere questa decisione è stata la sua professoressa Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica ha più volte chiuso un occhio nei confronti dell’alunno ed all’ennesima infrazione ha deciso di seguire il consiglio di Rudy Zerbi e di cacciarlo dalla scuola. Una decisione che tuttavia potrebbe essere ribaltata dagli altri professori di canto, qualora lo volessero nella propria ‘squadra’.

Un’ipotesi presumibilmente da scartare considerando che Inder non è mai piaciuto a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ha già la sua gatta da pelare, ovvero Flaza, anche lei beccata spesso a infrangere il regolamento.

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa, un’inutile finta visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli. Ultimi 7 giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile.

La produzione ti ha fornito la base di “Head and Heart” , tu hai aggiunto qualche voce e tre parole in italiano che certo non si possono considerare barre. Questo è stato tutto il tuo impegno di una settimana. Certo, avevi da parlare al telefono, arrivare in ritardo alle lezioni, oziare pigramente sul letto.

Tutte cose molto più importanti di fare musica. Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse alla grande occasione che ti è stata data che non mi sento più di rappresentarti come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima, con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono nella casa, sono questi i tuoi ultimi momenti, a meno che uno degli altri prof sia interessato a te e ti prenda nella sua squadra. Ti auguro in bocca al lupo. Anna Pettinelli”.