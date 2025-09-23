Indennizzi per danni da fauna selvatica in Umbria

La Regione Umbria ha introdotto un nuovo regolamento per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica agli automobilisti. Con uno stanziamento annuale di 800 mila euro, il fondo sarà gestito dalla direzione competente. Questo regolamento stabilisce chiaramente le modalità d’accesso e i criteri per ottenere il risarcimento.

I cittadini potranno ricevere indennizzo per il 60% delle spese di riparazione del veicolo danneggiato o, nel caso di rottamazione, fino al 50% del valore stimato secondo il listino Eurotax, con un massimo di 4.999,99 euro. Le richieste dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’incidente, esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R, accompagnate da modulistica e documentazione necessaria.

In passato, i cittadini colpiti dai danni causati dalla fauna selvatica si trovavano costretti a rivolgersi ai tribunali, affrontando lunghe e costose procedure legali. La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha sottolineato che ogni anno si registrano circa 120 procedimenti legati a tali danni. Con il nuovo regolamento, si intende semplificare la procedura e garantire un risarcimento diretto, evitando ulteriori complicazioni legali.

La presidente ha anche evidenziato il problema crescente legato alla fauna selvatica, in particolare ai cinghiali, il cui aumento ha avuto ripercussioni sulla sicurezza stradale e sull’attività agricola. Questa nuova misura rappresenta un significativo passo avanti nella gestione di queste problematiche, grazie all’impegno della Regione e alla collaborazione con l’avvocatura regionale.

L’assessora Simona Meloni ha evidenziato che questo regolamento colleva un vuoto normativo e fornisce ai cittadini uno strumento intuitivo per affrontare i danni subiti, mentre si sta anche lavorando al contenimento della fauna selvatica per ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche.