Indennità per malati oncologici in Italia

La Legge 18 luglio 2025, n. 106, introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. L’articolo 2 di questa legge prevede la possibilità di usufruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale disciplina si applica ai lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. La fruizione di questi permessi orari e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato è disciplinata dalla Circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, che fornisce anche istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

I permessi retribuiti aggiuntivi introdotti dalla Legge 106/2025 prevedono 10 ore annue di permesso per visite e cure, con indennità calcolata al 66,66% della retribuzione giornaliera. Questa nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.