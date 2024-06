Indel B promuove OPA parziale sul 5,39% del capitale

– Indel B, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha deliberato di promuovere un’offerta pubblica di acquisto OPA volontaria parziale sotto soglia su massime 315.000 azioni ordinarie, pari al 5,39% del capitale sociale, al prezzo di 25 euro per azione e per un controvalore massimo di 7.875.000 euro. Il corrispettivo incorpora un premio del 14,93% rispetto al prezzo del 6 giugno 2024 21,75 euro.

Alla data odierna, Indel B detiene 231.537 azioni proprie, equivalenti allo 3,96% dell’intero capitale sociale.

Con la promozione dell’offerta, Indel B intende perseguire le finalità: implementare piani di incentivazione azionaria; dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria; poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica; intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni.

Il periodo di adesione all’OPA avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta, dal 10 giugno 2024 al 28 giugno 2024, salvo eventuali proroghe.