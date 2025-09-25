19.4 C
Indagini USA su sicurezza nazionale e importazioni tecnologiche

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha avviato nuove indagini sulla sicurezza nazionale riguardanti l’importazione di dispositivi di protezione individuale, articoli medici, robotica e macchinari industriali. Queste indagini, denominate “Sezione 232”, sono state avviate ma non annunciate fino ad ora.

Le indagini potrebbero condurre all’imposizione di dazi più elevati su una vasta gamma di prodotti medici e industriali. Tra gli articoli sotto esame ci sono le mascherine importate, le siringhe e le pompe per infusione. Inoltre, la verifica riguarda anche apparecchiature di robotica e macchinari industriali, inclusi i sistemi meccanici programmabili a controllo computerizzato e le macchine per stampaggio e pressatura.

