Indagini USA su robotica e dispositivi medici: rischi e impatti

L’amministrazione Trump ha iniziato indagini di sicurezza nazionale riguardanti le importazioni di robotica, macchinari industriali e dispositivi medici. Questa iniziativa potrebbe portare all’introduzione di nuovi dazi e all’aumento dell’inflazione. Il Dipartimento del Commercio ha annunciato che le indagini, iniziate, mirano a verificare se tali importazioni rappresentino una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Le indagini si estendono a un ampio elenco di prodotti, tra cui dispositivi di protezione individuale, come mascherine e guanti, e apparecchiature mediche, come sedie a rotelle e pacemaker. Secondo quanto riferito, queste indagini potrebbero servire a giustificare l’imposizione di dazi per stimolare la produzione nazionale di beni essenziali per la sicurezza. Il Dipartimento ha richiesto alle aziende di inviare commenti riguardo alla domanda di mercato, alla produzione nazionale e all’importanza delle catene di approvvigionamento estere.

Inoltre, ci sono anche indagini sulle importazioni di prodotti farmaceutici e semiconduttori, evidenziando la preoccupazione degli Stati Uniti per la dipendenza dalle forniture estere. Qualunque nuovo dazio derivante da queste indagini si aggiungerà a quelli già esistenti, ma l’Unione Europea e il Giappone hanno ottenuto concessioni per evitare ulteriori oneri.

Le importazioni di macchinari dagli Stati Uniti provengono principalmente da Messico e Cina. L’industria automobilistica, che richiede un gran numero di robot industriali, potrebbe subire un impatto significativo dai nuovi dazi. Gli esperti avvertono che dazi sui dispositivi medici aumenterebbero i costi per ospedali e pazienti, compromettendo l’accesso a cure necessarie. Anche le associazioni ospedaliere hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze sui servizi sanitari.