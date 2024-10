Indagini su Liam Payne, arriva la svolta: mistero del taxi e del spacciatore

La polizia argentina continua le indagini sulla scomparsa di Liam Payne, concentrandosi su due uomini accusati di aver introdotto sostanze illecite nella stanza del cantante. Secondo diverse fonti come il Daily Mail, Page Six e The Sun, si sarebbe verificata una svolta nelle indagini. Uno dei sospettati risulterebbe un “spacciatore” che avrebbe persuaso Liam ad assumere droga, nonostante l’artista fosse riuscito a mantenersi pulito per mesi. Una fonte vicina alla polizia ha anche rivelato che c’era un taxi prenotato a nome di Liam.

Le indagini hanno messo in evidenza dettagli cruciali: Liam, che aveva intrapreso un percorso di disintossicazione con un nuovo psichiatra a Miami, sembrava stesse vincendo la sua battaglia contro le dipendenze. Secondo un insider, il cantante era realmente pulito prima di questa situazione. La polizia ha affermato che qualcuno avrebbe approfittato della fragilità di Liam per spingerlo di nuovo verso la droga. Gli investigatori stanno lavorando con impegno per chiarire la situazione e trovare i responsabili.

Un ulteriore fatto interessante è emerso: è stato prenotato un taxi a nome di Payne per un viaggio verso un quartiere a 15 miglia dall’hotel, precisamente a Lomas de Zamora, dove risiede uno dei sospettati. Se si dovesse confermare che uno degli spacciatori ha contato su Liam per fornirgli sostanze, la situazione legale potrebbe cambiare drasticamente, in quanto il cantante è precipitato da un balcone proprio a causa di queste sostanze.

La polizia scientifica sta attualmente ispezionando la terza piano dell’hotel CasaSur a Palermo, luogo dove si è verificato l’incidente. La comunità spera in una risoluzione positiva della situazione, mantenendo viva l’attenzione sulla vulnerabilità dei giovani artisti e sulle insidie legate alla dipendenza. La situazione di Liam Payne resta complessa, ma le indagini stanno cercando di portare a galla la verità e fare chiarezza su quest’oscura vicenda che ha coinvolto l’artista.