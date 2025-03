Indagini su Francesco Roberti, presidente del Molise: scrutinio sull’assunzione della moglie Elvira Gasbarro

L’indagine sul governatore del Molise, Francesco Roberti, sta scuotendo profondamente la politica regionale. La Dda di Campobasso sta esaminando la nomina di Elvira Gasbarro, moglie di Roberti, ritenuta dagli inquirenti una “mazzetta smaterializzata.” Nonostante la gravità della situazione, Roberti non ha commentato le accuse.

Le indagini, come riportato dall’Ansa, riguardano il periodo in cui Roberti, esponente di Forza Italia, era sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, considerando gli anni dal 2019 al 2023. Durante questo tempo, l’ex sindaco sarebbe stato coinvolto in attività corruttive, accettando incarichi e favori in cambio di supporto a società di smaltimento rifiuti. L’inchiesta coinvolge anche altre 43 persone. Alcune intercettazioni hanno rivelato conversazioni preoccupanti, in cui Gasbarro si chiedeva qual è il suo ruolo all’interno della società.

Secondo l’accusa, il traffico di rifiuti tra il Molise e altre regioni dimostra come gli imprenditori sfruttassero sistematicamente la corruzione per ottenere trattamenti preferenziali. Tra le presunte pressioni contestate a Roberti, c’è quella su un gestore di discarica per aumentare l’accettazione di rifiuti a favore di alcune aziende coinvolte.

Nonostante le accuse, Roberti e il suo avvocato, Mariano Principe, hanno negato qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, sostenendo che le notizie siano imprecise e fuorvianti. L’opposizione ha criticato aspramente il governatore, chiedendo se sussistano le condizioni per il suo proseguimento nel governo della Regione. Elisabetta Piccolotti della Commissione Antimafia ha definito la situazione “gravissima” e ha promesso ulteriori indagini.