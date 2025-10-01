20.1 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Politica

Indagini su firme false alle elezioni di Massafra

Da StraNotizie
Indagini su firme false alle elezioni di Massafra

Elezioni a Massafra: venti persone sono sotto inchiesta per presunti illeciti legati alla raccolta di firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali. Tra gli indagati figurano anche due consiglieri regionali.

Secondo le indagini condotte dalla Digos di Taranto, coordinata dal vicequestore Paolo Favia e dal pm Francesco Ciardo, sono state riscontrate irregolarità come firme duplicate, raccolte senza il consenso degli elettori, e attribuite a un non vedente, impossibilitato a firmare. L’Ansa riporta che tra i destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini ci sono i consiglieri regionali Giacomo Conserva (Lega) e Renato Perrini (FdI), insieme al consigliere provinciale Angelo Laterza (FI), accusati di aver autenticato le firme in modo fraudolento.

Nel fascicolo sono coinvolti anche tre avvocati e quattordici cittadini, accusati di essere “pluri-firmatari”. Nel frattempo, si è concluso il processo di primo grado associato all’indagine “Dominio,” che ha rivelato collegamenti tra politica, criminalità e affari nel comune di Statte, con 35 condanne assegnate. L’ex sindaco Francesco Andrioli ha ricevuto una pena di quattro anni e cinque mesi, ritenuto responsabile di aver ricevuto sostegno dal clan Sudoso durante le elezioni comunali. La pena più severa, di vent’anni di reclusione, è stata inflitta a Davide Sudoso, accusato di essere il leader del gruppo criminale.

Articolo precedente
Ring Intercom Amazon: Upgrade, Alexa, Sblocco Remoto & Talk
Articolo successivo
Amazon Echo Spot 2024: Sveglia Smart con Alexa | Nero
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.