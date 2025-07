Indagini su allevamenti: falso movimento di migliaia di animali

Negli ultimi giorni, un’indagine condotta dai carabinieri forestali ha portato alla luce irregolarità nel settore agricolo, coinvolgendo diversi allevamenti. Quattro titolari di aziende agricole sono stati accusati di aver falsamente dichiarato la movimentazione di circa 3.000 capre e pecore verso altri allevamenti.

Le indagini hanno rivelato che queste pratiche illecite avevano come obiettivo quello di rendere gli animali difficilmente rintracciabili, per consentirne la macellazione abusiva in strutture non autorizzate. Questo comportamento ha eluso il sistema di controlli ufficiali, che include ispezioni necessarie per garantire la salubrità delle carni destinate al consumo umano.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente la situazione, per prevenire ulteriori attività illegali nel settore e garantire il benessere degli animali coinvolti.