Indagine sulle Differenze in Relazione al Voto Politico

Gli italiani, laici, cattolici e non credenti, apprezzano il pontificato di Francesco, ma si dividono sull’elezione del nuovo Papa in base alle loro inclinazioni politiche, secondo un sondaggio di Euromedia Research. Il 56,1% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo su Bergoglio, grazie anche alla sua interazione con leader mondiali. Tuttavia, elettori della Lega e di Avs criticano la presenza di potenti a piazza San Pietro, considerandola un gesto ipocrita. Circa il 60,6% degli italiani desidera un Papa che continui l’opera di Bergoglio, con percentuali ancora più alte tra gli elettori di Avs e Forza Italia. Al contrario, il 47,8% degli elettori della Lega preferirebbe un cambio di rotta.

Il sondaggio ha anche rivelato che il 38% degli italiani ritiene che i funerali di Francesco possano favorire dialoghi tra i leader, sebbene ci sia scetticismo, in particolare tra gli elettori di Forza Italia e della Lega. Papa Francesco ha fornito un’eredità chiara, puntando su riforme in ambiti finanziari, gestione della Curia e protezione dei minori. La Chiesa “sinodale” è l’ultimo grande progetto, con un’importante assemblea ecclesiale programmata per il 2028, lasciando il prossimo Papa con l’onere di portare avanti riforme e dimostrare autorevolezza.

Tra i candidati papabili per il Conclave ci sono Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Parolin unisce progressisti e conservatori e ha un’ampia esperienza diplomatica. Zuppi è vicino ai temi di Bergoglio, mentre Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha gestito complessi rapporti in Medio Oriente. Altri candidati comprendono figure come Peter Erdo e Luis Antonio Tagle, riflettendo una varietà di posizioni all’interno della Chiesa.