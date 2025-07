Indagine sui decessi per caldo, il ministero risponde al Grantham Institute

Recentemente, si è parlato di un’indagine sull’aumento dei decessi in Europa legati al caldo, con Milano evidenziata come città particolarmente colpita. Lo studio, condotto dal Grantham Institute dell’Imperial College di Londra, ha stimato un notevole incremento dei decessi in dodici città europee durante un’ondata di caldo che ha interessato il periodo tra il 23 giugno e il 2 luglio.

I ricercatori hanno suggerito che il numero complessivo dei decessi è triplicato, con Milano e Roma in cima alla lista. Tuttavia, il ministero della Salute italiano e il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio hanno contestato questi risultati in un articolo pubblicato sulla rivista dell’Associazione italiana di Epidemiologia. Utilizzando i dati del Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera, hanno enfatizzato che gli scostamenti nella mortalità attesa per le persone over 65 sono stati “lievi”.

Nel corso dell’ondata di caldo, Milano ha registrato 257 decessi, solo nove in più rispetto ai 248 attesi, mentre Roma ha avuto 614 decessi, con un incremento di nove rispetto ai 605 attesi. Per quanto riguarda la mortalità complessiva, essa è rimasta in linea con le medie storiche nelle 54 città monitorate.

Lo studio del Grantham Institute, ancora non pubblicato su una rivista scientifica, si basa su dati aggiornati fino al 2019 e riconosce che i risultati potrebbero non riflettere adeguatamente la situazione attuale. Inoltre, si segnala un significativo scostamento nei dati europei, con 2.300 decessi complessivi attribuiti al caldo, di cui il 65% legati al cambiamento climatico, colpendo principalmente anziani. Tuttavia, studiosi avvertono che negli anni recenti si è osservata una diminuzione dell’impatto delle temperature estreme sulla mortalità, grazie a misure preventive attuate a livello nazionale.