Indagine su Maria Rosaria Boccia: tesi sospetta e plagio

Maria Rosaria Boccia è indagata dalla Procura di Napoli per la sua tesi di laurea in Economia e Management, conseguita con un punteggio di 91/110. L’inchiesta è scattata dopo una denuncia dell’università Pegaso, a seguito di controlli interni che hanno evidenziato sospetti di plagio e falso. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno portato all’acquisizione di documenti presso le università coinvolte, tra cui Pegaso, Parthenope e Luiss Guido Carli.

Il servizio di “Rete 4” andato in onda il 9 settembre 2024 ha sollevato dubbi sull’autenticità della tesi di Boccia. In particolare, la denuncia della Pegaso si focalizza su un presunto plagio di un elaborato presentato nel 2019 da una studentessa della Luiss, intitolato “Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un’eccellenza italiana stretta dai vincoli della finanza pubblica”.

Inoltre, si sospetta che Boccia abbia presentato, al momento dell’iscrizione alla Pegaso nel 2020, un’autocertificazione non firmata per attestare il superamento di esami precedentemente sostenuti alla Parthenope. I controlli avrebbero rivelato che la Pegaso non ha effettuato le dovute verifiche riguardo a tali esami. La Boccia è iscritta nel registro degli indagati per reati di falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui.

