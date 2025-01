Indagine non è un atto dovuto, c’è una scelta

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha annunciato che qualcuno del governo interverrà in Parlamento riguardo al caso Almasri, dopo domande dei giornalisti. Ha ricordato che il ministro Piantedosi ha già parlato della questione e che la conferenza dei capigruppo definirà tempi e modalità dell’intervento. Tajani ha sottolineato che non si tratta di un atto dovuto e ha espresso preoccupazione riguardo alla decisione di iscrivere Almasri nel registro degli indagati, evidenziando la discrezionalità del magistrato coinvolto. Ha inoltre suggerito che questa scelta potrebbe essere influenzata da un avvocato legato a un precedente governo di sinistra, insinuando che esistono motivazioni politiche dietro l’azione legale.

Tajani ha criticato anche l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), affermando che non è un organo infallibile e ha riportato la sua visione sugli sviluppi del caso, inclusi i legami di Almasri con la CIA. Ha messo in discussione la tempestività dell’intervento della Corte penale, data l’esistenza di Almasri in Europa e ha ribadito che l’Italia non è responsabile della sua liberazione, ma solo dell’espulsione.

In merito alle recenti indiscrezioni sui voli di Stato, il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi, ha chiesto chiarezza, suggerendo che ci potrebbero essere conflitti con Palazzo Chigi. Ha posto interrogativi sull’uso dell’aereo di Stato da parte del procuratore, ipotizzando una possibile vendetta giudiziaria contro il governo Meloni e il sottosegretario Mantovano.