Indagine NHTSA su Tesla Model Y: problemi con le portiere

Tesla affronta nuovi problemi legati al calo delle vendite e a un’indagine avviata dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti. L’agenzia si sta occupando delle maniglie delle portiere del suv Model Y a seguito di numerose segnalazioni da parte dei proprietari.

Le denunce ricevute indicano che le maniglie potrebbero diventare inutilizzabili in determinate situazioni. L’Office of Defects Investigation (ODI) ha registrato nove casi in cui i possessori non riuscivano ad accedere ai loro veicoli. Un caso comune riguarda i genitori bloccati fuori dall’auto, incapaci di aprire le portiere posteriori per riprendere i propri figli. In alcune situazioni, per riaprire il veicolo, i proprietari hanno dovuto rompere un finestrino.

Una prima indagine ha indicato che il problema potrebbe derivare dal fatto che le serrature elettriche delle portiere non ricevono sufficiente tensione dal sistema di batterie. È stato sottolineato che nessuno dei rapporti ha segnalato avvisi di batteria scarica. I veicoli Tesla dispongono di dispositivi di sblocco manuale all’interno, ma questi possono essere difficili da raggiungere per i bambini e alcuni proprietari non sono a conoscenza della loro esistenza. Secondo i manuali d’uso, ripristinare l’alimentazione delle serrature richiede una serie di passaggi, inclusa l’uso di una fonte di alimentazione esterna.