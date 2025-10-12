23.2 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Tecnologia

Indagine NHTSA su guida autonoma Tesla e sicurezza stradale

Da StraNotizie
Indagine NHTSA su guida autonoma Tesla e sicurezza stradale

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine formale sulla tecnologia di guida autonoma di Tesla, nota come Full Self-Driving (FSD). Questo provvedimento è stato preso dopo segnalazioni di comportamenti pericolosi, tra cui veicoli che attraversano incroci con semaforo rosso e invadono corsie sbagliate, con almeno quattro incidenti che hanno provocato danni a persone e cose.

L’indagine, che si trova nella fase di Valutazione Preliminare, potrebbe portare a un richiamo dei veicoli coinvolti e rappresenta un test fondamentale per la regolazione futura della guida autonoma. Questo è uno dei primi controlli specifici sul sistema FSD, la cui conclusione potrebbe segnare un passo verso standard regolatori più chiari per i veicoli a guida autonoma.

In precedenza, la NHTSA aveva chiuso un’indagine sul sistema Autopilot di Tesla, collegandolo a incidenti mortali dovuti a un uso improprio della tecnologia. La verifica su come Tesla ha affrontato i rischi associati all’Autopilot è ancora in corso.

L’indagine attuale giunge in un momento critico per Tesla, coincidentemente con il rilascio di un aggiornamento del FSD, basato su dati raccolti nel programma pilota di robotaxi a Austin, Texas. Secondo l’Office of Defects Investigation (ODI), ci sono almeno 18 reclami che indicano malfunzionamenti del software, in particolare riguardo al non rispetto dei semafori e manovre pericolose come invadere corsie opposte o svoltare contromano.

La NHTSA sta effettuando questa indagine per garantire la sicurezza dei veicoli autonomi e la sua esito potrebbe influenzare non solo Tesla, ma l’intero settore della mobilità autonoma.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Taylor Swift domina le classifiche musicali in Italia
Articolo successivo
Cinema Palestinese a Venezia: Rassegna di Film Inediti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.