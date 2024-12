Indagine: il Sud Italia si sente più giovane della sua età

Ogni giorno, le nostre scelte influenzano la longevità e la qualità della vita. L’indagine “Età senza Età” esplora come diverse generazioni possano collaborare per migliorare la salute e il benessere, mentre ci si sposta da una società incentrata sulla vecchiaia a una di longevità. Le emozioni, il cibo e lo stile di vita sono interconnessi: ciò che mangiamo influisce sul nostro stato mentale e fisico. In particolare, il 44% degli italiani del Sud si sente più giovane della propria età, soprattutto tra i 55-64 anni e i 65+, segnalando un forte desiderio di vitalità. Tuttavia, solo il 34% della fascia 55-64 anni percepisce una maggiore efficienza fisica, il che indica una consapevolezza del declino fisico.

Il Professor Nic Palmarini, esperto nel campo dell’invecchiamento, evidenzia l’importanza di avere uno scopo nella vita. L’engagement e la partecipazione sono vitali per mantenere la mente attiva e affrontare l’invecchiamento. Malgrado questa consapevolezza, in alcune aree del Sud, solo il 17% associa l’alimentazione a una vita più lunga, mentre i giovani tra i 18-34 anni vedono nel cibo una fonte di felicità.

L’indagine rivela anche cambiamenti nelle abitudini alimentari, con un aumento del consumo di frutta e verdura tra i più anziani, e una tendenza generale verso una dieta più sana. Allo stesso tempo, i giovani esprimono ansia riguardo all’aspetto fisico, mentre le generazioni più mature si preoccupano della forza fisica e del declino cognitivo. La solitudine e l’isolamento emergono come preoccupazioni comuni, specialmente tra i più giovani e gli over 65.

Le attività quotidiane variano notevolmente tra le fasce d’età: i giovani sono più attivi e sociali, mentre gli anziani tendono a dedicarsi alla televisione e ad attività come il volontariato. La longevità dipende non solo dalla genetica, ma anche dallo stile di vita e dalle abitudini. La riflessione su esperienze significative è incoraggiata da tutte le generazioni, con consigli su salute mentale, attività fisiche e relazioni interpersonali.

Concludendo, l’invecchiamento è un percorso unico per ognuno di noi, e la consapevolezza di come affrontarlo è fondamentale per vivere ogni fase con qualità.