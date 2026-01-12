9.3 C
Indagato consigliere di Fratelli d'Italia Veneto

Indagato consigliere di Fratelli d’Italia Veneto

Nel nuovo Consiglio regionale del Veneto è emerso un caso giudiziario che coinvolge il neoeletto consigliere Fabio Benetti di Fratelli d’Italia. L’accusa ipotizza che Benetti, durante la recente campagna elettorale, abbia orchestrato e attuato una campagna denigratoria nei confronti del compagno di partito Mattia Moretto.

La campagna denigratoria sarebbe consistita nell’affiggere adesivi del Partito Democratico sui manifesti di Moretto, coprendo il simbolo di Fratelli d’Italia. Ciò avrebbe ingenerato nell’elettore la convinzione che il candidato Moretto fosse abbinato e/o in quota al Partito Democratico.

Moretto aveva sporto denuncia contro ignoti, ma le indagini hanno permesso di risalire all’identità dell’autore, ripreso dalle telecamere all’esterno del municipio di Adria. Ora Benetti è accusato di attentato contro i diritti politici del cittadino, in concorso con un’altra persona.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato il cellulare e due computer di Benetti per verificare se sono stati utilizzati per acquistare i loghi del Partito Democratico. Moretto non è stato eletto, mentre Benetti, inizialmente non eletto, è stato poi ripescato dopo la nomina di Valeria Mantovan nella giunta.

