Indagati sei ultrà della Roma

Un’indagine della Polizia, coordinata dalla Dda, ha portato alla scoperta di una rete di traffico di stupefacenti collegata alla tifoseria romanista, in particolare al Gruppo Quadraro, che occupa la Curva Sud dello stadio Olimpico. L’inchiesta ha fatto emergere un’organizzazione dedita alla vendita di cocaina durante le gare di calcio, in particolare quelle della AS Roma. Gli ultras erano coinvolti in varie fasi del traffico, dal trasporto della droga alla sua cessione ai consumatori, utilizzando una piazza di spaccio allestita nei bagni della Curva Sud.

La Digos di Roma ha emesso decreti di interrogatorio per tre membri del Gruppo Quadraro e ha effettuato perquisizioni nei loro confronti e di altri individui, tra cui un minorenne. Gli investigatori hanno accertato che l’associazione tra di loro era finalizzata a commettere più reati, tra cui l’acquisto, la vendita e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I tre indagati e altri complici sono accusati di aver realizzato numerose cessioni di cocaina durante gli incontri di calcio in casa della Roma fino a maggio 2024.

Le indagini hanno preso avvio a partire da gennaio 2024 e hanno riguardato diverse partite disputate dalla AS Roma allo stadio Olimpico. L’operazione ha svelato un sistema organizzato di spaccio legato all’evento calcistico, evidenziando i collegamenti tra il tifo calcistico e il traffico di droga.