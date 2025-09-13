Incursione di droni in Polonia: l’allerta della NATO

L’incursione di droni russi nello spazio aereo polacco ha evidenziato le vulnerabilità della NATO, portando all’avvio dell’operazione “Sentinella dell’Est”, volta a rafforzare il fianco orientale. I leader olandese e polacco hanno sottolineato che l’Europa è esposta a minacce e che servono sistemi di difesa anti-drone più economici. L’intercettazione in Polonia è stata rapida, ma costosa, con missili ad alto costo utilizzati contro droni a basso costo.

L’Unione Europea sta accelerando nello sviluppo di droni anti-drone e sta valutando possibili zone di divieto di volo. Resta incerta la responsabilità russa: si tratta di un atto deliberato o di un errore? Varsavia ha accusato Mosca, mentre la NATO attende chiarimenti dagli Stati Uniti.

In risposta alla minaccia dei droni, il comando delle Forze armate polacche ha fatto sapere che l’aviazione militare ha attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo. I sistemi di difesa aerea sono in massima prontezza operativa.

Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha affermato che Putin ha cercato di testare la reazione della NATO, ma la risposta è stata tempestiva ed efficace. La Polonia ha inoltre annunciato che alcuni ufficiali militari polacchi arriveranno a Kiev per coordinare le difese contro gli attacchi con droni.

La situazione sul campo si complica ulteriormente con gli scontri intensificati a Kupiansk, dove le forze russe hanno tentato attacchi, mentre l’Ucraina ha affermato di avere il controllo della situazione. La guerra in corso ha portato a nuove vittime e continui attacchi russi nelle regioni contese.