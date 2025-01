Incremento dell’Età Contributiva a Partire dal 2027

L’INPS ha aggiornato il simulatore “La mia pensione futura”, modificando le condizioni di accesso alla pensione. In particolare, è stata eliminata la necessità di un periodo aggiuntivo di tre mesi per poter accedere alla pensione a partire dal 2027. Questa modifica si è resa necessaria a seguito delle preoccupazioni sollevate da diversi sindacati, in particolare dalla CGIL, che aveva denunciato l’introduzione di un requisito di un’età pensionabile più alta a partire dal 2025.

Il simulatore “La mia pensione futura” è uno strumento online che permette agli utenti di avere una stima della propria pensione futura in base ai contributi versati e ad altre variabili. Per il giorno dell’aggiornamento, il servizio era temporaneamente sospeso per manutenzione, ma è ora nuovamente disponibile con le nuove impostazioni che semplificano l’accesso alla pensione. L’eliminazione del requisito di attesa di ulteriori tre mesi rappresenta un passo importante per i lavoratori che si preparano a pensionarsi e che avevano manifestato preoccupazioni riguardo a possibili allungamenti dei termini di accesso.

La CGIL aveva messo in luce che questi cambiamenti avrebbero impattato negativamente su molti lavoratori, in particolare coloro che pianificano il pensionamento per il 2027, e ha sollecitato l’INPS a rivedere le proprie decisioni per garantire un accesso equo e sostenibile alla pensione. Questo aggiornamento del simulatore rappresenta quindi una risposta alle richieste di chiarimento e semplificazione da parte dei lavoratori e dei sindacati, cercando di offrire maggiore trasparenza e sicurezza nel pianificare il futuro pensionistico.

Il dibattito riguardo all’età pensionabile e ai requisiti di accesso continua a essere un tema di accesso per sindacati e lavoratori, e si prevede che ulteriori aggiornamenti e riforme possano emergere nel futuro. L’INPS, attraverso il suo simulatore, ha dunque cercato di adattarsi alle necessità del mercato del lavoro e alle aspettative dei cittadini, cercando di evitare confusione e incertezze sul tema conflittuale delle pensioni. La situazione rimane monitorata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, in attesa di futuri sviluppi.