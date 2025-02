Incremento delle Polmoniti da Influenza: I 3 Sintomi per Riconoscerle e le Spiegazioni di Pregliasco sul Virus Cinese

Il picco dell’influenza sta creando notevoli difficoltà alle strutture sanitarie italiane, con quasi 10 milioni di casi registrati dall’inizio della stagione, e un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri in molte regioni. Nella quinta settimana del 2025 sono stati registrati circa 973 mila casi di sindrome simil influenzale, portando il totale a 9.806.000 casi. L’incidenza dell’influenza si attesta a 16,5 casi per mille assistiti, con una leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente. Questo periodo di picco è accompagnato da un significativo aumento dei ricoveri per polmoniti da influenza.

Il virologo Fabrizio Pregliasco sottolinea che l’influenza può abbassare le difese immunitarie, aumentando il rischio di infezioni batteriche secondarie, in particolare quelle causate dal batterio pneumococco. Ogni anno, si registrano circa 300-400 casi di polmoniti virali da influenza, ma la maggioranza è di origine batterica. I sintomi principali per riconoscere una polmonite includono un aumento della frequenza cardiaca, difficoltà respiratorie e un peggioramento della tosse che passa da secca a produttiva.

Inoltre, si sta discutendo del metapneumovirus umano, noto da tempo, che causa sintomi simili all’influenza. Secondo Pregliasco, questo virus, già presente in Italia, non è collegato all’aumento delle polmoniti. Il suo rilevamento è aumentato grazie alle nuove metodologie di diagnosi, che permettono diagnosi più accurate. La situazione attuale evidenzia quindi non solo il rischio influenzale, ma anche la necessità di prestare attenzione a possibili complicazioni, come le polmoniti.