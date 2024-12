Incremento delle bollette di luce e gas nel 2025: chi subirà l’aumento a partire da gennaio

A partire dal 1° gennaio 2025, i clienti vulnerabili, circa 3,4 milioni, subiranno un aumento delle bollette di energia elettrica e gas, con un incremento previsto del 18,2% sulla tariffa dell’elettricità nel primo trimestre. Questi clienti, che beneficiano del regime di maggior tutela, comprendono persone oltre i 75 anni, disabili, chi riceve bonus sociali, e coloro che utilizzano apparecchiature mediche vitali alimentate elettricamente, oltre a residenti in strutture di emergenza.

Secondo l’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), il prezzo dell’energia elettrica salirà a 31,28 centesimi di euro per kilowattora, un aumento che peserà, in particolare, sui clienti vulnerabili. Tuttavia, nonostante l’aumento, la spesa media per questi utenti è prevista in 523 euro per il periodo fra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025, una cifra inferiore del 2,1% rispetto all’anno precedente. Dallo scorso luglio, il servizio di maggior tutela è riservato esclusivamente a questi clienti, con l’Arera in grado di regolamentarne le condizioni economiche e contrattuali.

Ulteriormente, gli utenti hanno la possibilità di accedere, nel secondo semestre, al Servizio a Tutele Graduali, un regime provvisorio fino al 31 marzo 2027, che prevede uno sconto di 113 euro all’anno. Gli aumenti sono attribuibili principalmente all’energia, che costituisce il 53,2% delle bollette, seguita dai costi di distribuzione e trasporto al 20,1%. Gli oneri di sistema e le imposte incidono per circa il 10%, mentre il costo di commercializzazione rappresenta il 6,6%.

Il principale fattore dell’aumento dei prezzi è legato al costo dell’energia elettrica, disturbato dai cambiamenti nelle quotazioni del gas e dagli eventi geopolitici. Per esempio, l’accordo tra Russia e Ucraina sul metano sta per scadere senza rinnovo, costringendo molti paesi a cercare forniture alternative. A questo, si aggiunge il consueto aumento stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia, che si è tradotto in costi più elevati per i clienti. Sebbene l’incremento riguardi inizialmente il primo trimestre del 2025, gli analisti avvertono che i rincari potrebbero continuare anche nei mesi successivi.