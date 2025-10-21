Incremento della Sanità in Italia: fondi e assunzioni in arrivo

La Sanità italiana beneficerà di un incremento di 2,4 miliardi nel 2026, portando il Fondo sanitario nazionale a quasi 143 miliardi, con ulteriori 2,65 miliardi previsti per il 2027 e il 2028. Queste risorse saranno destinate principalmente a nuove assunzioni e agli aumenti retributivi per medici e infermieri. Tuttavia, le previsioni iniziali riguardanti le assunzioni sono state riviste, riducendo il numero a 7.000 nuovi operatori, tra cui 6.300 infermieri e circa 1.000 medici, grazie a 450 milioni stanziati nella legge di bilancio.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato che saranno assunti 20.000 infermieri in più rispetto ai rimpiazzi del turnover naturale, a patto che le Regioni abbiano conti in regola. Tuttavia, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato che nella sua regione servirebbero 18.000 infermieri.

In merito agli aumenti salariali, la manovra prevede 280 milioni per potenziare l’indennità di specificità di medici e infermieri. Complessivamente, i medici riceveranno un incremento di circa 3.000 euro lordi all’anno, mentre gli infermieri vedranno aumentare il loro stipendio di 1.630 euro lordi annui.

La manovra prevede anche 100 milioni per il 2026 e 183 milioni dal 2027 per adeguare le tariffe ambulatoriali, già oggetto di ricorsi legali. I fondi per le tariffe ospedaliere aumentano di 1 miliardo nel 2026 e 1,35 miliardi dal 2027. Inoltre, è previsto un incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, per ridurre le liste d’attesa.

Infine, la manovra alza i tetti di spesa per i farmaci dello 0,25%, ma le industrie farmaceutiche hanno chiesto ulteriori riduzioni dei costi e un sistema che favorisca investimenti e innovazione in Italia.