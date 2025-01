Incremento dei prezzi delle sigarette dal 23 gennaio: quali marche subiranno l’aumento?

A partire da gennaio 2024, i prezzi delle sigarette in Italia subiranno un aumento, come previsto dalla legge di Bilancio 2024. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i nuovi listini, che entreranno in vigore il 23 gennaio 2025. L’aumento è dovuto a una modifica della tassazione specifica, che passerà a 29,50 euro per 1.000 sigarette, rispetto ai 29,30 euro del 2023. Questa misura fa parte di un piano pluriennale per aumentare gradualmente i costi per i fumatori, con l’intento di scoraggiare il consumo.

L’incremento sarà contenuto, influenzando mediamente di pochi centesimi il prezzo di ogni pacchetto, a seconda della marca. Ad esempio, le Marlboro Gold KS e KS raggiungeranno un prezzo di 6,50 euro per un pacchetto da 20 sigarette; le Chesterfield Blue KS costeranno 5,50 euro. Altre marche come le Philip Morris Filter Kings saranno vendute a 5,50 euro per pacchetto. Si prevede un aumento di circa 0,30 euro per pacchetto rispetto ai prezzi precedenti.

I nuovi prezzi aggiornati per alcune delle marche più diffuse includono: Marlboro Gold KS e Marlboro KS a 6,50 euro; Marlboro Mix e Marlboro Red Touch a 6,20 euro; Chesterfield Blue KS e Chesterfield Original KS a 5,50 euro; Diana Blu e Diana Rossa a 5,30 euro; Muratti Ambassador Blue KS e Muratti Red 100S a 6,50 euro; L&M Blue Label KS e L&M Red Label KS a 5,50 euro. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.