Incremento dei Costi e Marchi Coinvolti

A partire dall’8 febbraio 2024, i prezzi delle sigarette e sigari in Italia subiscono un nuovo aumento, a seguito dell’incremento delle accise stabilito dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024. Questi rincari colpiscono vari marchi e, secondo l’aggiornamento pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, seguono già un precedente aumento avvenuto il 23 gennaio. I nuovi prezzi di riferimento evidenziano un costo di 6 euro per un pacchetto di Camel blue o white e di 5,5 euro per le Winston red, silver e blue. Anche i sigari stanno aumentando: un pacchetto di Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 costa 204 euro per 20 pezzi, mentre i Wintermans Corona sono venduti a 8,5 euro per 5 unità.

L’accisa applicata a sigarette e sigari è stata aumentata, con una revisione della quota fissa, che passerà da 28,20 euro ogni mille sigarette a 29,50 euro a partire dal 2025. Il primo aumento di quest’anno, il 23 gennaio, aveva già portato a un incremento dei prezzi di pochi centesimi per pacchetto, con sigarette come Marlboro Gold KS e Chesterfield Blue KS che erano salite a 6,50 euro e 5,50 euro, rispettivamente. Questo insieme di aumenti potrebbe influenzare il bilancio quotidiano dei fumatori, e rappresenta una parte di un piano pluriennale volto a ridurre il consumo di sigarette per tutelare la salute pubblica.