Incredibile monitor LG 5K con schermo ultrawide ad un PREZZO BOMBA per la Gaming Week

Vuoi un monitor ultrawide con risoluzione altissima e una resa dei colori da togliere il fiato? Allora dai un’occhiata a questa promozione della Gaming Week di Amazon su un monitor 5K firmato LG.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Stiamo parlando dell’LG 40WP95X-W, un monitor ultrawide curvo da 39,7 pollici con display NANO IPS 5K2K, ossia con risoluzione 5120×2160 pixel. A rendere la qualità dell’immagine ancor più bella ci pensa il pieno supporto all’HDR 10 e la copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3.

Questo schermo dalle dimensioni considerevoli è perfetto per chi lavora con il PC e ha bisogno di tenere sempre a portata d’occhio numerose finestre. A proposito della connettività, il monitor 5K LG presenta una porta Thunderbolt 4 con velocità di trasferimento fino a 40 Gb/s, HDMI, DisplayPort e USB 3.0.

Il pratico stand permette inoltre di muovere lo schermo e di regolarne l’altezza e l’inclinazione, così da trovare la posizione perfetta sulla tua scrivania.

Approfittando del recente calo di prezzo, puoi pagare questo monitor spettacolare solo 861 euro.

