Incredibile ciò che le è successo

Molti padroni di cani scelgono di dormire con i loro animali, ma ciò non sempre è sicuro. Amanda Gommo, una donna di 51 anni, ha avuto un’esperienza traumatica dopo aver condiviso il letto con Belle, il Chihuahua di sua figlia. Mentre si riposava, Belle ha avuto un attacco di diarrea e, sfortunatamente, la sua posizione ha formato una connessione diretta tra il posteriore del cane e la bocca di Amanda. Al risveglio, Amanda ha vomitato a causa dello shock. Nei giorni seguenti, ha cominciato a sentirsi male e, dopo aver avvertito forti disturbi gastrointestinali, è stata portata in ospedale. I medici le hanno diagnosticato una grave infezione batterica proveniente dalle feci di Belle.

Gli esperti avvertono che le feci canine possono contenere batteri e parassiti pericolosi per gli esseri umani, e un contatto diretto con feci infette può provocare gravi problemi intestinali, anche se il sistema immunitario di solito riesce a difendersi. Questa situazione mette in evidenza l’importanza di adottare precauzioni quando si dorme con il proprio cane, specialmente se l’animale è malato. È fondamentale monitorare la salute del cane e mantenere un’igiene rigorosa. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione alla posizione in cui si dorme, evitando di avere il muso dell’animale troppo vicino al viso. Dopo questa esperienza, Amanda ha appreso l’importanza di prendere misure di sicurezza nel condividere il letto con il proprio cane per prevenire spiacevoli sorprese.