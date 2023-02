Incorvaia, nel van del GF Vip è successo di peggio: “Me ne vado se tirano fuori altro”

Giovedì scorso Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip inquadrando una busta nera. Il conduttore ha parlato di comportamenti gravi e di violazioni al regolamento, che avrebbero portato a seri provvedimenti. Alla fine abbiamo scoperto che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno manomesso un microfono ambientale e che Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno rivelato cose accadute fuori dalla casa di Cinecittà. Per queste ragioni i quattro gieffini sono andati al televoto senza passare dalle nomination.

In questi giorni i gieffini hanno evitato di parlare dell’accaduto, a parte una lunga spiegazione di Tavassi a Daniele, al quale avrebbe dato del gay (alle spalle).

Ieri notte però Edoardo è tornato a commentare l’accaduto mentre era nel van con Micol: “Cos’hai detto? Di quella cosa brutta, esce una roba del genere...”

Incorvaia ha subito replicato che se tireranno fuori altre cose lei se ne andrà: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado“.

Cosa intendeva Micol? C’è qualcosa che gli autori non hanno sentito o mandato in onda? Oppure che se ricapiterà un fattaccio del genere lei abbandonerà?

“Io non ho detto nulla con cattiveria. Sono le stesse cose che dico sempre a te. Del tipo dai chiudiamoci nel van a baciarci. Se io pensassi davvero che tu fossi gay non ti direi queste cose a battuta. Ecco l’altra notte ho detto tipo ‘Se Oriana gli dicesse che ha… allora Daniele ci…’ Capisci a me. Ma era davvero una battutaccia. Sai che tipo di umorismo ho io. Anzi, qui dentro mi limito molto perché fuori sono pure peggio. Però ripeto che sono tutte cose che ti ho detto anche in faccia”.