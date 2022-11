Incorvaia, la mamma di Micol fa esplodere una polemica e coinvolge Antonella e Oriana

La Polizia dei social questa volta è entrata in azione per una storia della madre di Micol Incorvaia. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della figlia con scritto “Cenerentola” e subito dopo un collage di due immagini, una di Oriana Marzoli (prima della chirurgia) e l’altra di Antonella Fiordelisi (che sembra sia una foto di diversi anni fa) con una didascalia particolare: “Sorellastre”. Su Twitter è scoppiata una polemica e in molti hanno criticato la mamma della gieffina accusandola di voler prendere in giro due ragazze.

Onestamente i poliziotti dei social dovrebbero darsi una calmata e ricordarsi che stiamo tutti commentando un reality. Giustamente non si possono utilizzare offese pesanti o discriminatorie dentro o fuori dalla casa, ma se mettiamo alla gogna chi pubblica delle foto poco carine o fa un commento sui capelli di una coinquilina allora è finita e andiamo tutti a guardarci le commedie romantiche su Disney+.

Mamma mia Edoardo la deve proprio smettere di denigrare Micol per gratificare la sua fidanzata… AH NO MA QUESTA È LA MAMMA DI MICOL Clizia due giorni fa a Casachi:

‘Per gratificare una donna non c’è bisogno di denigrarne un’altra’ Dovrebbe dirlo alla mamma☺#gfvip pic.twitter.com/VCkcNoofTJ — – (@nomiecognomi) November 17, 2022

La mamma di Micol che pubblica questo.

Come diceva Clizia? Che loro si distinguono per la maturità ed eleganza? #gfvip #donnalisi https://t.co/DOBCPRtw4i — Turno notturno 🍿 (@camalowcamalow) November 17, 2022

Questo è uno di quei casi in cui i genitori dei concorrenti vogliono affossare i loro figli, la mamma di micol e il padre di Antonella ci stanno riuscendo benissimo #gfvip https://t.co/WawXqP6o6D — Cristal 🐭 (@cristalsei) November 17, 2022

Micol Incorvaia e la lite con Antonella e Oriena.

Una penitenza ai danni di Micol ha scatenato una lite tra la ragazza e Antonella, che è stata difesa (come sempre) da Edoardo Donnamaria: “A me questi giochi non piacciono. La penitenza che ti era stata data era di essere carina con me per 24 ore? Anto non ci fai una bella figura. E tu Edoardo non ti mettere in mezzo tutte le volte fammi sta cortesia. Ogni volta che c’è una discussione entri in mezzo. Fammi la cortesia di non entrarci almeno adesso. E te Antonella non giustificarti dicendo che dovevi farlo per forza. Abbiamo altri modi di stare al mondo io e te per fortuna“.

Oriana ha difeso la sua amica Antonella, mandando su tutte le furie la Incorvaia…

È scontro aperto tra Oriana e Micol! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/ne1uVuSBs0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 17, 2022

Foto: Endemol Shine Italy.