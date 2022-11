Incorvaia incastra la Fiordelisi: “Quello che hai detto ad Antonino!”

I nuovi ingressi continuano a creare scompiglio al GF Vip. Antonella Fiordelisi oltre ad essersela presa con Oriana Marzoli dicendo che vuole distruggerla e “ucciderla”, ha attaccato duramente anche l’ex di Edoardo, Micol Incorvaia. Ieri la Fiordelisi ha accusato la rivale di essere alla ricerca di clip e di essere stata irrispettosa da quando è entrata. La sorella di Clizia però non è rimasta in silenzio ed ha incastrato la coinquilina ricordandole di quando stuzzicava Antonino nella stessa casa in cui vive con il compagno, sotto l’occhio attento delle telecamere.

Micol Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: “Ricorda quello che dicevi ad Antonino”.

“Certe cose non mi appartengono proprio. Anzi, tu mi hai accusata di cose che in primis appartengono al tuo carattere e non al mio. E ti dico quali sono, però ci arrivo con calma. Eravamo seduti lì sui divani e Edoardo scherzando mi ha detto ‘vuoi essere picchiata?’ e giocava. Però io mi sono allontanata e gli ho detto ‘io non voglio avere contatti, io da ieri sera ho deciso di prendere le distanze’. Io non devo parlare di voi? Se mi chiedono le cose io rispondo, facciamo tutti lo stesso reality. Sai anche come funziona il confessionale. Facciamo parte tutti di questo gioco. Sai come funzionano certe cose. Ti sei fatta male i calcoli perché pensavi che fossi una cretina. Non accetto certe accuse da te. Scusa, ma fino ad una settimana fa, prima che entrasse qui tuo padre, sei andata da Antonino a dirgli ‘te la sei giocata male’. E tu saresti quella rispettosa degli altri? No amica mia, no tesoro bello. Tu la regina del voler apparire e della ricerca della clip. Ogni volta in puntata cerchi di fare la protagonista. Dici a me che sono alla ricerca delle clip?”

Edoardo “io non sono il cagnolino di Antonella “. Micol” ah no ? Ah me sembra proprio di sì “ MICOL LI STA DEMOLENDO 💅 #gfvip pic.twitter.com/3P8sAxclMH — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 8, 2022

Antonella ad Antonino: “Te la sei giocata male”.

Le parole di Antonella a cui ha fatto riferimento la Incorvaia sono queste: “Sì mi piaci l’ho sempre detto e secondo me anche io un po’ ti piaccio. Magari adesso non lo vuoi dire, magari lo farai poi. Vedremo se tra un mese dirai altro. […] All’inizio hai giocato un po’ male. Dovevi essere più vero. Non ti ho detto cosa e con chi. Nel caso tu avessi giocato inizialmente, te la sei giocata male, purtroppo. In generale magari, chissà. Io ho giocato forse male. Dipende dai caratteri che ho di fronte. Quindi magari me la sono giocata male“.

PH: Endemol Shine Italy