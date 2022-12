Incorvaia ha una crisi, urla dal confessionale: “Chiamate qualcuno, mi scoppia il cuore”

Nemmeno il tempo di nascere che la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra essere già scoppiata. Qualche giorno fa i due hanno litigato, ma dopo poche ore si sono chiariti e ieri sera c’è stato un altro scontro. Credendo che la gieffina non volesse andare a dormire con lui nel van, Tavassi è sbroccato ed è andato a sfogarsi con Antonella Fiordelisi e Milena Miconi: “Io arrivo a un certo ponto poi ti mando in c**o. Fuori di qui per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offese perché mi hai insultato’. Mo basta. Fuori ho mollato una alla prima scenata io sono fatto così. Adesso poi questa cosa che non vuole dormire con me la dice lunga“.

Tavassi ha continuato a s-parlare dell’Incorvaia per più di un’ora anche in giardino con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Mi pare ovvio che non ha voglia di stare con me anche nel van. Io però non sono come te Edo che continui e vai avanti, alla prima cosa storta io chiudo!”. Antonella invece di calmare il coinquilino ha gettato benzina sul fuoco: “Lei siccome non si è mai esposta nei tuoi confronti ha trovato la scusa adesso. Anche perché non aveva nemmeno voglia di dormire con te“.

La crisi di Micol Incorvaia.

Per tutto il tempo che Edoardo ha sparlato di lei, Micol è stata in silenzio ad ascoltare dietro al muro. Dopo aver sentito lo sfogo di Edoardo e le frasi di Antonella, l’Incorvaia ha avuto una crisi: “Intanto chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso. Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”.

La sorella di Clizia poi si è messa a gridare e si è chiusa in confessionale, dal quale però si sentivano comunque delle urla: “No ma basta! Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità. Ma cosa ca**o...”

Antonella: “Sta urlando, si sente tutto!”

A fare la telecronaca è arrivata Antonella: “Oddio sta urlando, vedete che sta gridando! Si sente fino a qui che urla. Menomale, almeno non verrà ricordata io come quella che urla, c’è qualcuno che mi ha superata. […] Sentite le urla escono anche ora dal confessionale”.

La Fiordalisi è la vera villain in stile Disney di questa edizione.

Vi giuro sono così contenta che micol sta ascoltando tutto che voi nenache immaginate#gfvip pic.twitter.com/XyDEOFDfls — sem🦋 (@nonnehouno) December 15, 2022

Una persona sta male, ha un attacco di panico e loro belli comodi. Che schifo #gfvip #incorvassi — tore🐈‍⬛ (@blackoutzone_) December 15, 2022