Incorvaia fa scoppiare l’ira della Fiordelisi: “Vai a schiacciarle i brufoletti”

Per la serie ‘amiche mai’, continua la faida tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Da quando la sorella di Clizia è entrata nella casa del GF Vip, Antonella non ha mai smesso di lanciarle frecciatine e di controllarla, visto che l’Incorvaia jr è l’ex del suo ‘fidanzato’. Ieri sera a far esplodere l’ira di Antonella è stato il ‘Canta Tu’ di Giochi Preziosi. I gieffini infatti dovevano cantare alcune canzoni e Micol è stata messa in coppia con Edoardo Donnamaria per cantare Girasole di Giorgia. Durante l’esibizione dei due ragazzi, la Fiordelisi ha iniziato a fissarli e fulminarli con lo sguardo.

Edoardo si è accorto della gelosia della compagna e pochi minuti dopo la sua performance al karaoke ha cercato di calmarla. Donnamaria si è avvicinato alla Fiordelisi, che però l’ha respinto: “Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l”innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia“.

Il GF dovrebbe chiuderle nella casa delle bambole…



micol: respira

antonella: ecco guarda che ha fatto ora ci lasciamo sto meglio da sola vai da lei #GFvip — visionaria (@fuorifila) November 24, 2022

Incorvaia, le parole di Antonella Fiordelisi.

Ieri Antonella Fiordelisi ha parlato di Micol Incorvaia con Patrizia Rossetti: “Io non è che penso che possa succedere qualcosa. Sono sicura che Edoardo non la vuole. Però mi dà fastidio se penso che sono stati insieme e lui spesso le va intorno. Non può evitare? Io sinceramente se avessi il mio ex qui dentro non mi metterei ad abbracciarlo sempre. Io e lei amiche? Non penso, per adesso non mi trovo con lei sono sincera. […] Ora si avvicina tanto agli uomini… Edoardo Tavassi non le piace. Lei finge per coprire la cosa vera, che le piace tanto Daniele. Ma a noi non ci fregano“.

