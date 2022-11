Incorvaia: Donnamaria fa uno scivolone sull’ex ed esplode la polemica

Edoardo Donnamaria è sempre molto attento alle parole che usa, eppure ha già fatto due scivoloni. Il primo risale a tre settimane fa e riguarda le sue parole sul Covid e il secondo è fresco, di ieri notte. Mentre parlava con Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi, il volto di Forum ha detto che Micol Incorvaia è diversa rispetto alle sue foto su Instagram: “Micol comunque quando la vedi dal vivo, io che l’ho conosciuta su Instagram, perché l’ho conosciuta sui social, ti fa un effetto… Poi non ho mai pensato che fosse una ragazza brutta, però ecco, rispetto ad Instagram…”

Sull’argomento è intervenuta anche Antonella: “Molte ragazze sono diverse dal vivo. Te le immagini diverse anche di fisico quando le vedi su Instagram. Questo perché usano troppo faceApp. Pure io uso quell’applicazione un po’, però se mi vedi truccata in tv sono uguale”.

Edoardo poi ha cambiato discorso ed ha parlato del pericolo delle app di fotoritocco e dei falsi modelli sui social: “Voi influencer che avete un seguito importante avete un po’ di colpa. Cioè, quando si parla – e se ne parla ovunque perché se ne parla in tv, sui giornali e su internet – di come i social network influenzino in maniera negativa i giovani sul punto di vista dell’aspetto fisico, voi dovreste ricordarlo. Perché voi avete una responsabilità molto grande. Non è affatto un gioco. Tu magari pensi ‘lo fanno tutte, cosa cambia se lo faccio anche io?’. Questo ragionamento è come la raccolta differenziata. Però tu stai contribuendo ad un processo negativo per i ragazzini e poi non ne avresti bisogno. In minima parte stai contribuendo a questa cosa qui. La gente sta male e tutti state contribuendo a questo“.

Micol Incorvaia e l’attacco di Antonella: “Usa FaceApp”.

Non solo Edoardo, due settimane fa anche la Fiordelisi ha lanciato delle shade alla Incorvaia: “Usa FaceApp quella. Poi è gelosa e invidiosa. Vorrebbe essere al mio posto? E tu Edoardo l’hai pure chiamata quest’estate per fare qualcosa. Stavi a corto di ragazze eh“.

Edoardo ad Antonella: a parte che non ne hai bisogno

Edoardo su micol: quando la vedi dal vivo (faccia scioccata…perchè l’ha fatta) su Instagram fa un altro effetto. Questo secondo i moscialisi è fare lo stesso discorso per entrambe? Dai su#gfvip — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) November 20, 2022

