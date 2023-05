Incorvaia chiarisce il caso del ‘corriere Amazon’ e replica a Fiorello e la Littizzetto

Delle stories palesemente ironiche di Micol Incorvaia sono diventate un vero caso trattato su quotidiani e programmi televisivi (con tanto di battute di Fiorello e Luciana Littizzetto). La 29enne con le battute sul corriere di Amazon che l’ha svegliata è da giorni al centro di satira e anche di feroci critiche e polemiche. Per questo motivo l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio e parlarne su Instagram.

“Per quanto riguarda la satira ho riso anche io, anche se alcune uscite non sono state di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con me, che non conosce la mia storia e che soprattutto non si documenta prima di prendersi la briga di insultare. Prima di offendere almeno informati meglio.

Se le persone in questione avessero visto le stories saprebbero che il mio tono era assolutamente ironico, e che io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfasati che non corrispondevano più a quelli regolari. – ha continuato l’Incorvaia – Io infatti stavo male per il fatto di avere dei ritmi di sonno e veglia stravolti.

Ho fatto un programma televisivo quindi per qualcuno sono sconosciuta e per altri una semi conosciuta. Non capisco però perché la gente si senta legittimata a poter venire da me e vomitarmi addosso odio e cattiverie. Negli ultimi 15 giorni si sono consumati atti di bullismo nei miei riguardi. Io ho le spalle molto larghe, vuoi per il percorso televisivo che ho fatto, vuoi per indole. Però oggettivamente una volta che vieni da me e mi dici che sono orrenda, brutta, orribile, che faccio schifo e sono brutta, o mi paghi la chirurgia, altrimenti cosa vuoi dirmi? Gente che non mi segue e mi offende, gente che invece mi segue pure e lo fa per scrivermi che sono oscena. Ragazzi vi prego pensateci prima di insultare così qualcuno”.