Incoronazione Re Carlo III: le canzoni della playlist

Re Carlo III ha scelto le canzoni della playlist ufficiali dell’incoronazione: ecco tutti i brani, tra classici del rock e del pop.

Il countdown sta per terminare. Adesso è davvero tutto pronto per l’incoronazione di Re Carlo III, che si terrà nell’Abbazia di Westminster a Londra il prossimo 6 maggio. Un evento storico atteso in tutto il mondo e che vedrà coinvolti tantissimi protagonisti del mondo dello showbiz. Non mancherà la musica, anche grazie alla playlist con le canzoni scelte dal nuovo sovrano. O meglio, a lui dedicate dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito. Una raccolta di brani inglesi in cui non mancano classici del pop e del rock.

Le canzoni per Re Carlo III

Il dipartimento in questione ha realizzato un vero studio per cercare di creare una playlist in grado di “parlare” dell’incoronazione pur senza riferimenti espliciti. Un modo per rendere omaggio al nuovo monarca nel momento più importante della sua vita.

Spice Girls

Esclusi all’ultimo momento degli artisti dalle idee “anti-monarchiche”, come i The Proclaimers o i Cure, sono rientrati in questa playlist moltissimi brani classici della musica pop e rock, sia dei decenni scorsi che dell’attualità: dai Beatles a i Queen, da Kate Bush alle Spice Girls, passando per Harry Styles, Ed Sheeran, Coldplay e molti altri ancora.

La playlist per l’incoronazione

La lista delle canzoni è composta da 27 brani di artisti inglesi, britannici o comunque legati in qualche modo alla corona e ai paesi del Commonwealth. Questo l’elenco completo:

– Come Together dei Beatles

– Daddy Cool di Boney M

– A Sky Full of Stars dei Coldplay

– Let’s Dance di David Bowie

– Celestial di Ed Sheeran

– One Day Like This di Elbow

– Mr. Blue Sky degli Electric Light Orchestra

– Starry Eyed di Ellie Goulding

– Starlight di Emeli Sandé

– Dance All Over Me di George Ezra

– Slave to the Rhythm di Grace Jones

– Treat People With Kindness di Harry Styles

– Running Up That Hill di Kate Bush

– Our House dei Madness

– It’s a Beautiful Day di Michael Bublé

– All Over the Word dei Pet Shop Boys

– We Are the Champions dei Queen

– People Get Ready di Jeff Beck & Rod Stewart

– Space Man di Sam Ryder

– Gold degli Spandau Ballet

– Say You’ll Be There delle Spice Girls

– Shine dei Take That

– Waterloo Sunset dei Kinks

– Love Reign O’re Me degli Who

– Green Green Grass of Home di Tom Jones

– King degli Years & Years