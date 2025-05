Incopetenza del Decreto Piantedosi: Legittimità da valutare

Si è svolto oggi a Palazzo della Consulta il dibattimento sulla legittimità costituzionale del Decreto Piantedosi, sollevato dal tribunale di Brindisi dopo il ricorso di Sos Mediterranée France riguardante il fermo della nave Ocean Viking, avvenuto il 9 febbraio 2024, dopo lo sbarco di 261 migranti. Al centro della discussione i dubbi di costituzionalità che coinvolgono diversi ministeri e autorità italiane, in relazione all’obbligo di salvare vite in mare previsto dal diritto internazionale.

L’avvocato Dario Belluccio, in rappresentanza di Sos Mediterranée, ha sostenuto che l’Italia non può penalizzare le operazioni di salvataggio svolte dalle ONG e che il comando della nave non può essere ostacolato, sottolineando il rischio di abbandonare i soccorsi a persone in pericolo. Ha evidenziato inoltre l’inadeguatezza della collaborazione con le autorità libiche, suggerendo che si tratta di enti non riconosciuti che non rispettano il diritto internazionale.

L’avvocatura di Stato, difesa da Lorenzo D’Ascia, ha controbattuto affermando che la sanzione comminata alla nave è legittima e serve a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Ha precisato che si tratta di una sanzione amministrativa, non penale, e ha chiesto l’inammissibilità delle obiezioni relative al rispetto delle norme internazionali, rilevando che sono necessarie istruzioni chiare per garantire un coordinamento efficace nel salvataggio.

Il dibattito continua, con entrambe le parti che espongono argomentazioni giuridiche sulla legittimità del decreto e sul rispetto delle norme internazionali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com