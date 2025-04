Non c’è ancora una data né conferma per un possibile incontro tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della commissione UE, Ursula Von der Leyen. La premier Giorgia Meloni ha affermato che “i tempi non sono ancora maturi”. L’argomento principale sarà rappresentato dai dazi, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa per evitare una guerra commerciale dannosa per entrambe le sponde dell’Atlantico.