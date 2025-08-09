Incontro Trump-Putin: tensioni e sorprese in Alaska

Un importante incontro internazionale è previsto per il 15 agosto in Alaska, dove si confronteranno il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Questo summit si terrà dopo che il Cremlino ha rifiutato una proposta di incontro a Roma, nonostante la disponibilità espressa dal premier italiano Giorgia Meloni. Inoltre, non è stata prevista la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In vista di questo incontro, funzionari americani, ucraini e di vari paesi europei si riuniranno nel fine settimana nel Regno Unito per stabilire una posizione comune. Le prime indiscrezioni riguardanti un possibile piano per un cessate il fuoco indicano che Mosca sta cercando di ottenere il controllo completo del Donbass, comprendente le regioni di Donetsk e Lugansk, oltre al riconoscimento ufficiale della Crimea. Tuttavia, la situazione delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson rimane incerta.

Il governatore dell’Alaska, Mike Dunleavy, ha sottolineato l’importanza strategica della propria regione come sede per discussioni così rilevanti a livello globale, evidenziando il ruolo cruciale dell’Alaska nei rapporti tra Nord America e Asia.