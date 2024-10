Incontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, interviene Milly Carlucci

Domani sera, Barbara d’Urso sarà la ballerina per una notte nella seconda puntata di “Ballando con le Stelle”, suscitando grande attesa tra il pubblico per il suo ritorno in Rai e per l’incontro con Selvaggia Lucarelli, con la quale non ha esattamente un rapporto cordiale. Recentemente, Selvaggia ha scherzato dicendo che sabato non sarebbe stata presente a causa di una lezione di pilates. In merito a questo, Caterina Balivo ha posto una domanda a Milly Carlucci, la conduttrice di “Ballando”: “La giuria sarà al completo? Ho sentito che Selvaggia potrebbe avere lezioni di pilates”.

Milly ha tranquillizzato i telespettatori, confermando che Selvaggia ci sarà e che parteciperà attivamente durante la puntata. Ha spiegato che Selvaggia farà la sua lezione di pilates, per poi arrivare rinvigorita e pronta a godersi la serata. La Carlucci ha anche ribadito che Barbara d’Urso ha lavorato duramente per la sua esibizione e sarà davvero motivata a mostrare il suo talento sulla pista.

Milly ha menzionato che potrebbero esserci eliminazioni durante la puntata, dato il grande numero di concorrenti. Per esempio, Bianca Guacceri partirà con un punteggio di +30 e Furkan, attualmente ultimo in classifica, ha ricevuto solo 17 punti, deludendo Rossella che non gli ha conferito il tesoretto.

La storicità del rapporto tra Barbara e Selvaggia non è da sottovalutare, poiché in passato hanno collaborato, ad esempio, quando Selvaggia partecipava a “La Fattoria”, un programma condotto da Barbara, oltre ad aver fatto la opinionista a “Pomeriggio 5”. Nel contesto dei social network, Selvaggia ha cominciato a stuzzicare Barbara, contribuendo così alla tensione e all’attesa per la puntata.

In definitiva, domani sera i telespettatori potranno assistere all’atteso incontro tra le due figure forti dello spettacolo e alla performance di Barbara d’Urso, promettendo una serata ricca di emozioni e colpi di scena. “Ballando con le Stelle” continua a mantenere alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico.