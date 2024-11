Incontro tra Lucarelli e Lamborghini sabato a Ballando: i precedenti attacchi

Dopo l’incontro con Barbara d’Urso, sabato sera a “Ballando con le Stelle” ci sarà un nuovo confronto tra Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini. Tv Blog ha annunciato che Elettra sarà la ballerina per una notte dell’ottava puntata. Questo incontro è atteso con curiosità, considerando i trascorsi tra le due. Infatti, dopo alcuni tweet critici di Lucarelli, Elettra ha scelto di non partecipare a “Domenica In”, dove era presente Selvaggia. Inoltre, durante la pandemia, la Lucarelli ha nuovamente punzecchiato la cantante.

Selvaggia ha commentato l’assenza di Elettra a “Domenica In”, affermando: “Non voleva incontrare me. Posso essere antipatica, ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta”. Ha dichiarato di non aver mai conosciuto Elettra e che il suo commento su Twitter riguardava solo un vestito. Selvaggia ha raccontato di aver saputo che Elettra era presente fuori dal teatro, truccata e vestita, ma poi ha deciso di andarsene dopo averla vista.

La Lucarelli ha insistito sul fatto che chi fa questo mestiere deve affrontare il contraddittorio e non scappare. Ha aggiunto: “Se si decide di fare questo mestiere non si scappa dal contraddittorio”. Selvaggia ha ribadito di avere esperienza nel settore e ha fatto riferimento ai capricci, affermando che per permetterseli bisogna avere un grande talento, un aspetto che ha messo in discussione riguardo Elettra. “Stia molto attenta perché alla fine non ha bisogno di me, ma ha bisogno di molte altre cose, visto che non sa cantare e il pezzo era oggettivamente brutto”, ha chiosato. Infine, ha suggerito a Elettra di adottare un atteggiamento più simpatico e autoironico.

In sintesi, il prossimo incontro tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli promette di essere scintillante e ricco di tensione, con le due personalità pronte a confrontarsi di nuovo, dopo una serie di scambi di battute e commenti pungenti.