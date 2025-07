Incontro Starmer-Trump: Crisi Gaza e Ucraina al centro del dibattito

In un contesto internazionale delicato, il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha incontrato il presidente statunitense, Donald Trump, in Scozia, al golf club di Turnberry. Durante i colloqui, si sono affrontati temi rilevanti come la crisi umanitaria a Gaza, la guerra in Ucraina e le future dinamiche diplomatiche in Medio Oriente.

Trump ha mostrato preoccupazione per le condizioni dei civili a Gaza, esprimendo disaccordo con le affermazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo alla mancanza di carestia nella regione. Ha annunciato l’intenzione di istituire centri di distribuzione alimentare a Gaza per far fronte alla situazione emergenziale. Starmer, dal canto suo, ha definito la situazione a Gaza come una “catastrofe umanitaria assoluta”, ribadendo l’urgenza di un cessate il fuoco e la necessità di aumentare la pressione su Israele per consentire l’accesso agli aiuti. Ha anticipato la presentazione di un piano britannico per la pace, che includerà il riconoscimento della Palestina come Stato.

In merito alla guerra in Ucraina, Trump ha lanciato un ultimatum al presidente russo Vladimir Putin, fissando un termine di 10-12 giorni per la cessazione delle ostilità. Ha minacciato sanzioni per i Paesi che continuassero a commerciare con Mosca, cercando di sottolineare l’urgenza nel riportare la pace.

Infine, Trump ha consigliato Starmer su questioni interne al Regno Unito, mettendo in evidenza l’importanza di una gestione rigorosa dell’immigrazione per ottenere consensi elettorali. Ha infine risposto a domande sullo scandalo Epstein, respingendo le accuse e affermando di aver sempre distaccato le proprie affermazioni da situazioni compromettenti. Entrambi i leader hanno enfatizzato l’importanza e la storicità del legame tra Stati Uniti e Regno Unito.