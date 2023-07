Incontro spaventoso per sub italiano durante l’immersione video incredibile

L’incontro spaventoso di un sub italiano durante un’immersione in un fiume brasiliano: le immagini dell’anaconda lunga sette metri in un video incredibile.

Brasile. Nelle oscure profondità del fiume Formoso, un sommozzatore italiano si è da poco immerso, quando all’improvviso si trova di fronte a due occhi spaventosi. Qualsiasi sub poco esperto si sarebbe fatto prendere dal panico, ma Bartolomeo Bove è un sommozzatore professionista, specializzato nelle videoriprese subacquee di predatori e grandi animali marini. Gli occhi spalancati e senza palpebre dai quali si trova ad essere scrutato, quindi, non lo spaventano. Anche se in realtà, paura dovrebbe averne dal momento che l’animale che ha davanti a sé è nientemeno che una temibile anaconda gigante lunga oltre sette metri.

Anaconda di sette metri nuota nelle acque di un fiume: l’incontro ravvicinato con il sub durante l’immersione

Le incredibili immagini dell’incontro ravvicinato sono state realizzate dallo stesso sommozzatore e condivise poi su Instagram sulla pagina social di quest’ultimo, all’account @bartolomeobove Bartolomeo Bove.

Bartolomeo Bove è, come si legge sul profilo Instagram, un «video editor, Italian living in Florida – Shark Diver – Underwater Videographer – Natura – Viaggi – Videografo Subacqueo – Squali – GoPro». L’uomo, italiano di origini, vive in Florida e da qui si sposta per lavoro in giro per il mondo al fine di realizzare filmati subacquei, naturali, fotografie in particolare con gli squali. Così si legge nelle didascalie poste a corredo dei video si legge: «Anaconda di sette metri / ventitré piedi! Ecco una clip da un video delle mie incredibili immersioni con le anaconde nel fiume Formoso in Brasile. Faccia a faccia con una Anaconda Gigante di sette Metri! Face to face with a Giant 23-foot Anaconda. Ecco un’altra clip da un video delle mie incredibili immersioni con gli anaconda nel fiume Formoso in Brasile di fine Luglio 2019. Quella che si vede nel video è un esemplare femmina di sette metri e di circa novanta kg di anaconda verde, la più grande fra le quattro specie di anaconda. Il fiume Formoso scorre nei pressi di una cittadina che si chiama Bonito, nello stato del Mato Grosso do Sul, in Brasile. Riprese da me girate».

L’incontro con l’anaconda è avvenuto nelle acque del fiume Formoso (noto in portoghese con il nome di Rio Formoso), affluente del fiume Jaci Paraná, è un fiume che scorre tra lo stato di Rondônia nel Brasile occidentale e lo stato del Mato Grosso do Sul nei pressi della cittadina chiamata Bonito. Bartolomeo Bove si era da poco immerso nel fiume quando si è trovato a nuotare accanto a un’anaconda lunga oltre sette metri. Questi rettili, classificati come i più grandi al mondo, sono anche tra gli animali più forti del pianeta. L’anaconda, il cui nome scientifico è Eunectes murinus secondo la classificazione tassonomica di Wagler del 1830, è un genere di serpenti appartenenti alla famiglia dei Boidi, che comprende quattro specie di serpenti. L’anaconda è un boa di colore verde con macchie scure sparse su tutto il corpo e il ventre giallo; può raggiungere una lunghezza di dodici metri e può pesare fino a trecento chili.

Le anaconde, rettili che vivono in zone paludose o fluviali, dell’America Meridionale, Brasile e foresta Amazzonica, sono serpenti costrittori: non dispongono di veleno ma uccidono la loro preda soffocandola. L’anaconda incontrata dal sub italiano avrebbe potuto uccidere l’uomo senza difficoltà; gli attacchi di questi serpenti agli esseri umani sono però molto rari, in quanto le anaconde tendono a evitare il contatto con le persone. Come è possibile vedere dai filmati condivisi su Instagram, il rettile si è limitato ad avvicinarsi incuriosito e attratto dalla luce al sommozzatore, per poi allontanarsi. Ancora una volta, Bartolomeo Bove è stato molto fortunato; l’incontro nelle profondità oscure del fiume gli ha lasciato un ricordo vivido anche grazie alle incredibili riprese subacquee da lui realizzate. (di Elisabetta Guglielmi)