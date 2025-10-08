17.9 C
Incontro pubblico a Pietrasanta con Roberto Vannacci

Da StraNotizie
Giovedì 9 ottobre, alle 19:00, si svolgerà un incontro pubblico con Roberto Vannacci in piazza Duomo a Pietrasanta, presso il Proibito Bar. Parteciperanno anche i candidati di Pietrasanta al Consiglio regionale, Massimiliano Simoni e Tatiana Gliori. L’evento è concepito come un’opportunità di ascolto e dialogo con i cittadini in vista delle elezioni regionali.

Massimiliano Simoni sottolinea l’importanza di affrontare temi concreti come i servizi sanitari, la sicurezza nei quartieri, il sostegno ad artigiani e imprese, e le infrastrutture. L’obiettivo è facilitare un dialogo diretto, dove i cittadini possano porre domande e ricevere risposte senza intermediari. Tatiana Gliori aggiunge che l’incontro è fondamentale per discutere le problematiche delle famiglie, dei giovani, del lavoro e dell’accesso alla casa, come l’importanza di asili accessibili e il recupero di alloggi pubblici.

Roberto Vannacci metterà al centro della sua proposta la sicurezza, con piani che includono l’incremento della videosorveglianza, la collaborazione con le Forze dell’Ordine e misure contro il degrado nei luoghi di aggregazione. Vannacci enfatizza la necessità di regole chiare sull’immigrazione, proponendo centri governativi controllati e l’opposizione all’accoglienza diffusa nei condomìni. Le sue priorità includono anche una sanità a misura di territorio, infrastrutture affidabili e la salvaguardia dell’identità locale, per assicurare una Toscana accogliente e competitiva, dove i cittadini possono vivere e lavorare in serenità.

