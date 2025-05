Incontro Meloni, Vance e von der Leyen: Dazi e Ucraina

A Palazzo Chigi si è svolto un incontro trilaterale tra la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il vicepresidente statunitense JD Vance e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il vertice ha affrontato temi importanti come i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, la guerra in Ucraina e le relazioni tra Usa e Ue. Meloni ha sottolineato l’importanza del dialogo, affermando che “le relazioni tra Ue e Usa sono fondamentali per l’unità e la forza dell’Occidente”.

Il vertice si è svolto in un contesto di attesa, dopo che Meloni era stata esclusa dal vertice di Tirana sui “volenterosi” in supporto all’Ucraina. L’incontro rappresenta per la premier italiana un’opportunità per riaffermare il ruolo dell’Italia nei dialoghi diplomatici. Meloni ha riconosciuto l’esistenza di diverse questioni da affrontare, sottolineando il suo obiettivo di mantenere una posizione influente.

Vance ha espresso l’auspicio che l’incontro possa portare a un negoziato commerciale a lungo termine che favorisca entrambe le parti, lodando Meloni come un’alleata significativa. Von der Leyen ha evidenziato l’importanza di giungere a un accordo sui dazi e ha dichiarato che la prossima settimana sarà cruciale sui temi in discussione. Inoltre, ha annunciato che il summit NATO permetterà di fare un aggiornamento sull’andamento della situazione in Ucraina.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it