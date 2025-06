Incontro Meloni-Macron: Sinergia Italia-Francia per l’Europa

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono finalmente incontrati per il primo bilaterale ufficiale, in parte a causa della preoccupazione per il possibile disimpegno di Donald Trump su importanti temi, inclusa la questione ucraina. Fonti vicine hanno rivelato che l’incontro è avvenuto dopo settimane di tensioni tra Roma e Parigi, malgrado Meloni avesse minimizzato le divergenze tra i leader.

La necessità di un’unità europea è stata sottolineata alla vigilia di importanti vertici, come il G7 e quello della Nato, con l’intento di mantenere una posizione comune in vista delle possibili manovre statunitensi. Un episodio di tensione a Tirana ha catalizzato l’incontro, con un botta e risposta tra i due leader riguardo l’esclusione di alcuni partecipanti dal vertice.

Macron ha invitato Meloni a Roma, evidenziando l’importanza della collaborazione tra Francia e Italia su diverse questioni economiche e politiche. Meloni ha confermato l’amicizia tra i due Paesi, pur riconoscendo che esistono divergenze che possono portare a discussioni animate, senza compromettere i rapporti bilaterali.

L’incontro, previsto per martedì, con una cena a seguire, servirà a costruire un clima di fiducia e a risolvere frizioni su temi bilaterali come migranti, competitività e questioni industriali, tra cui Stmicroelectronics e il caso Generali-Natixis. Questo “faccia a faccia della riconciliazione” potrebbe anche portare alla convocazione di un vertice intergovernativo Italia-Francia, il primo dopo quello del 2020 a Napoli.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com