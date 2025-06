Incontro Meloni-Macron: Rilancio del Dialogo Italia-Francia

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati a Palazzo Chigi per il loro primo incontro bilaterale ufficiale, accolti da un picchetto d’onore e dagli inni nazionali. Macron ha sottolineato l’importanza dell’Italia nel contesto europeo, in particolare per il conflitto ucraino, affermando che questo incontro deve facilitare una cooperazione efficace su questioni cruciali.

Tra i temi trattati nella discussione vi sono la competitività, la difesa, il rafforzamento dei legami transatlantici e il contrasto all’immigrazione irregolare, con l’obiettivo di costruire “un’Europa più sovrana, più forte e più prospera”. Questo colloquio mira a superare le recenti incomprensioni tra i due capi di Stato, segnando un desiderio di ripristinare il dialogo tra Roma e Parigi.

Un punto fondamentale del confronto riguarda le risorse necessarie per finanziare le nuove priorità strategiche dell’Unione, con la possibilità di combinare investimenti privati e risorse comuni per affrontare sfide future. L’incontro è avvenuto anche alla luce dei recenti colloqui tra Ucraina e Russia a Istanbul, permettendo una riflessione sui recenti sviluppi e sul sostegno continuativo di Francia e Italia all’Ucraina.

Altre questioni in agenda includono la crisi in Medio Oriente, la situazione in Libia e il coordinamento di iniziative per promuovere stabilità e sicurezza nella regione mediterranea. Al termine del colloquio, Meloni e Macron parteciperanno a una cena di lavoro sempre a Palazzo Chigi.

Fonte: www.adnkronos.com