Incontro Meloni-Macron: Rilanciare i Rapporti Roma-Parigi

Oggi, 3 giugno, il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà la premier italiana Giorgia Meloni a Palazzo Chigi alle 18.00, in un bilaterale mirato a rinnovare la collaborazione tra Italia e Francia, storici membri fondatori dell’Unione Europea. L’incontro segue a settimane di tensione, culminate nell’assenza dell’Italia dalla riunione con il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump, durante la quale Meloni ha ribadito che l’Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina.

Macron ha risposto accusando di “fake news” le affermazioni riguardanti l’invio di forze europee in sostegno dell’Ucraina, evidenziando la complessità dei rapporti tra i due leader. Nonostante ciò, l’incontro odierno punta a rafforzare i legami bilaterali, enfatizzando l’importanza di affrontare insieme le sfide internazionali.

Le fonti italiane segnalano che tra i temi all’ordine del giorno ci sono la competitività, la difesa comune, le relazioni transatlantiche e il contrasto all’immigrazione irregolare. Un ulteriore focus sarà sulla raccolta dei fondi per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione, attraverso un mix di investimenti privati e risorse comuni.

Meloni ha descritto le tensioni recenti come “panna montata” e ha sottolineato come, nonostante le divergenze, Italia e Francia condividano obiettivi comuni e un lungo percorso di collaborazione. Il bilaterale rappresenta un’opportunità per migliorare i rapporti e affrontare con serenità le varie questioni in agenda, segnalando la volontà di procedere verso una cooperazione più profonda.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com