Incontro Meloni-Macron: Collaborazione tra Italia e Francia

Il 3 giugno si svolgerà un incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Meloni ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Italia e Francia, nonostante le occasionali divergenze. Durante un punto stampa ad Astana, ha espresso la sua soddisfazione per il futuro incontro, evidenziando la varietà di temi da affrontare.

In merito al femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, Meloni ha dichiarato di essere rimasta sconvolta dalla notizia. Ha riferito che, sebbene siano state introdotte leggi sul tema, c’è ancora molto lavoro da fare. Ha anche accolto la proposta della segretaria Schlein di superare le divisioni politiche su questa questione.

Riguardo al disagio giovanile, Meloni ha messo in guardia sul rischio di non comprendere le difficoltà delle nuove generazioni, evidenziando un aumento di autolesionismo e suicidi tra i giovani. Ha proposto una collaborazione tra le forze politiche per affrontare il problema, esprimendo la volontà di coinvolgere non solo la politica, ma anche la comunicazione e l’educazione in questa riflessione collettiva.

Infine, Meloni ha commentato il primo vertice Italia-Asia Centrale a livello di leader, definendolo un fatto storico. Ha sottolineato che l’Italia è stata pioniera nel dialogo con questa regione, con significativi accordi economici in materia di energia e infrastrutture. Sui dazi, ha dichiarato che l’Europa sta lavorando per raggiungere un accordo, riconoscendo la complessità della questione.

Fonte: www.adnkronos.com