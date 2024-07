Incontro lavorativo segreto per Barbara d’Urso: cosa potrebbe essere

Vacanze interrotte per Barbara d’Urso, che ieri ha lasciato il mare e i pranzi con gli amici per recarsi a Roma ad un incontro lavorativo top secret. La regina delle esclusive e delle buste choc ha pubblicato una storia in cui si vede lei e la migliore amica e assistente, Angelica, in auto. Nella storia Instagram in questione – con in sottofondo 30° di Anna – Barbara dice: “Appuntamento segreto. Si tratta di un incontro lavorativo. Siamo pronte e concentrate? Si va, noi andiamo e poi vedremo“. Subito dopo la conduttrice ha condiviso delle foto in centro a Roma: “Appuntamento di lavoro super segreto avvenuto“.

Incontro lavorativo top secret per Barbara d’Urso: quali potrebbero essere i suoi progetti futuri?

Il mese scorso la d’Urso durante un evento in Sicilia ha promesso che presto la rivedremo in televisione: “Certo, presto mi vedrete, però sarò su un altro numero del telecomando. No, non quello di prima, ma un altro. Anche perché sul telecomando ci sono tanti numeri“.

Secondo il settimanale Chi le due ipotesi più probabili sono quelle di rivedere Barbara sul Nove o a Ballando con le Stelle: “La d’Urso si è goduta la compagnia del figlio, della nipotina e della nuora in Sicilia, ma poi è andata a Formentera insieme ai suoi amici. Questo non significa che non pensi al lavoro. Adesso che non è più a Mediaset la presentatrice ha in serbo un nuovo programma. Sul suo futuro in tv si è detto molto, si parla ancora di un approdo al Nove, anche se ci sono state delle smentite o in Rai. Ma tra le ipotesi non c’è solo quella di vederla sul canale del gruppo Discovery, ma anche quella di vederla da Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Lei ha rivelato che tornerà su un altro numero del telecomando e questo è certo. Adesso Barbara si trova sulle spiagge di Migjorn e noi di Chi l’abbiamo fotografata. Eccola in riva al mare, dove si rilassa insieme all’amico Nick Cerioni“.

Che il meeting sia stato proprio per Ballando? Nel dubbio Milly Carlucci ha commentato un possibile arrivo della d’Urso in maniera molto vaga: “So che non ha vincoli di esclusive. Da noi però bisogna mettersi in gioco, raccontarsi e aprirsi“.